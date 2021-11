VIDÉO - Les images impressionnantes d'une voiture en feu dans le centre de Nîmes

Il était un peu plus de 19h30 ce lundi soir quand un passant a filmé la scène impressionnante d'une voiture en feu sur le boulevard Amiral-Courbet en plein centre-ville de Nîmes. Cette Citroën C4 Picasso a été entièrement détruite par les flammes. Heureusement, le feu ne s'est pas propagé aux autres véhicules stationnés à proximité. Selon le témoignage du passant qui a réalisé cette vidéo, plusieurs détonations ont été entendues. Il s'agirait de feux d'artifices et de fumigènes. Les pompiers et la police sont intervenus rapidement. On ne connaît pas l'origine de cet incendie.

