Les oléiculteurs gardois s'attendent à une baisse de leur production cette année. En cause, la sècheresse et la canicule.

VIDEO : les oléiculteurs gardois touchés par la sècheresse et la canicule

Les oliviers souffrent de la sècheresse qui frappe le Gard depuis trois mois. Les oléiculteurs craignent donc une baisse de leur production. C'est le cas de Bruno Nicolas. Responsable du Moulin à huile Nicolas à Cabrières, il possède 10 hectares entre Cabrières et Saint Gervasy. Des parcelles non irriguées.

Bruno Nicolas inspecte les branches de l'une de ses parcelles. "La taille des olives est ridicule. Il n'y a que la peau et le noyau" déplore t-il. Faute d'eau, ses oliviers se sont mis en mode survie. "L'olivier sauve les feuilles et le peu d'eau qu'il a pour se maintenir en vie et il sacrifie la récolte. Les olives ne grossissent pas" affirme t-il.

Une baisse de production d'au moins 50%

Sur cette parcelle, Bruno Nicolas redoute une perte de production d'environ 50%. "J'espérais récolter sept tonnes d'olives à l'hectare mais on va être à deux ou trois tonnes à l'hectare" reconnait-il. La solution serait qu'il irrigue cette parcelle. Mais cela est impossible selon lui. "L'eau du bas Rhône n'alimente pas Cabrières et faire un forage ne sert à rien. On a tenté, il n'y a pas d'eau en profondeur" précise t-il.

Une des parcelles de Bruno Nicolas © Radio France - GJ

Maigre consolation, la mouche qui ravage les olives chaque année, est absente pour le moment.