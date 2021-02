VIDEO : les parents du jeune handicapé agressé dans le Territoire de Belfort prennent la parole

Quelques jours après l'agression d'un jeune handicapé dans le Territoire de Belfort, ses parents prennent la parole.

Quatre jours après l'agression de Steven, jeune handicapée originaire du Territoire de Belfort, ses parents ont tenu à prendre la parole, pour "agir, pour que tout cela cesse". La mère elle n'arrive pas à prendre la parole, les larmes montent trop vite. Le père, Michel, est partagé entre la rancoeur et la colère. Son fils, après être passé par une période de déni est aujourd'hui meurtri : "Au début il me disait que c'était pas grave. Puis mercredi matin, devant la psychiatre, il a eu un gros contrecoup. Il a pris un gros coup de massue, il dit qu'il a l'impression d'avoir vécu un attentat, qu'il allait mal finir. Il a quelques marques sur la figure, ils l'ont rasé, il a quand même été attaché. Je vous dis franchement, on le vit très mal".

Steven, 22 ans, passionné de football, est le genre de garçon "que tout le monde apprécie" affirme son père. Abonné au FC Sochaux Montbéliard, bénévole aux Restos du coeur, "il a le coeur sur le main" ajoute son beau-frère Salvator. Ce soir-là, il rejoint une amie à Dorans dans le Territoire de Belfort : "il a ramené un gâteau, et a pris des affaires pensant dormir sur place".

Mais la soirée, prévue pour seulement 4 personnes, prend rapidement une autre tournure : "il est tombé dans un guet-apens. D'autres personnes se sont rajoutées. C'est de la violence gratuite, ils étaient là pour frapper du handicapé. C'est là qu'on voit les lâches". Les parents sont prévenus par une jeune voisine : "Elle nous a montré les vidéos qui tournaient. On a pris la voiture et on est allés le chercher. Sur place, on a trouvé trois autres personnes, mais les agresseurs étaient partis".

Une fois rentré, Steven tente de minimiser les faits. Celui qui venait tout juste de prendre son autonomie en louant un appartement dit à son père que "c'était pas grand chose. Si on n'avait pas vu la vidéo, il ne nous aurait rien dit. Il nous a dit que c'était quelques claques. C'est pour cela qu'on se demande avec la psychiatre si c'était vraiment la première fois. Qu'on le frappe, et qu'on le force à se taire? C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit stop, il faut que justice soit faite".