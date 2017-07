VIDÉO - Les images impressionnantes de l'incendie de la Bastidonne dans le Vaucluse

L'incendie de la Bastidonne, dans le Luberon, au sud du Vaucluse, est circonscrit depuis ce mardi matin. Il s'était déclaré en fin de matinée lundi et a ravagé plus de 800 hectares. Les images les plus impressionnantes de ce feu de forêt.

L'incendie de la Bastidonne, au sud du Vaucluse dans le Luberon, a été circonscrit ce mardi matin, même s'il peut "reprendre à tout moment" selon le directeur du SDIS 13. L'autoroute A51 a été rouverte à la circulation dans les deux sens de circulation.

Le feu a détruit plus de 800 hectares de forêt, 500 pompiers ont été mobilisés, une centaine d’habitations évacuées à Mirabeau, l'A51 fermée dans les deux sens entre Pertuis et Manosque pendant près de 24h, la RD 973 a également été coupée ainsi que la ligne SNCF Briançon - Marseille entre Manosque et Meyrargues.