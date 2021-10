VIDEO - Les pompiers de Charente-Maritime disposent d'un des deux drones lourds en service en France

Il vole plus loin, plus longtemps, ses caméras sont plus précises, les zooms plus forts et il peut soulever jusqu'à 2,5 kilos. Pour l'instant, le drone lourd arrivé il y a une semaine et demie au centre de secours de Charente-Maritime n'a pas encore été engagé dans une intervention, mais il devrait trouver rapidement sa place, aux côtés des 4 petits drones déjà en service depuis deux ans. Tous, ont été présentés lors d'une démonstration ce samedi à saintes à l'occasion de la journée départementale des pompiers.

Le drone lourd, lors d'une démonstration ce samedi à Saintes © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Les drones "permettent d'avoir une vision aérienne et globale pour le poste de commandement" explique Romain un des 12 télépilotes de drones du centre départemental de secours. En février dernier, ces petits engins volants ont aidé à suivre la montée des eaux lors des inondations à Saintes, à trouver les maisons et les habitants isolés. Ils peuvent aussi servir, équipés de haut parleurs à rassurer un pêcheur à pied qui se serait envasé, ou une personne perdue en forêt : les caméras permettent de les localiser et le drone diffuse des messages.

Les drones aident à retrouver des personnes disparues ou en difficulté

Ce petit drone présenté à Saintes, appelé Charlie (les autres sont prénommés Alpha, Bravo et Delta) a permis de retrouver il y a quelques jours, une personne perdue sur les bords du fleuve Charente à Rochefort. Mais ce modèle à un inconvénient, il n'est pas étanche. C'est en revanche "une des spécificités du drone lourd, il est lui étanche, on peut voler sous la pluie" explique Mickaël Morin, conseiller technique et chef de l'équipe drone au SDIS 17. Il a été le premier à introduire les drones chez les pompiers en Charente-Maritime en 2018 pour une expérience. Depuis, ils viennent en appui, et permettent de mieux appréhender une situation.

Les caméras thermiques permettent d'anticiper le développement des incendies

L'atout des drones, ce sont leurs caméras thermiques. Elles aident à suivre le développement des feux de forêts ou des feux urbains. C'est d'ailleurs sur un feux de forêt, en 2018 qu'un drone a été utilisé pour la première fois en Charente Maritime. "C'était à Bédenac, un feu important" se souvient Mickaël Morin. "On a trouvé que ça pouvait nous apporter énormément au niveau des reconnaissances pour le commandement, pendant le feu, pour trouver le feu. Mais également après le feu avec la caméra thermique pour trouver les points chauds et continuer à les traiter". Les caméras thermiques aident aussi, grâce à la chaleur des corps, à retrouver une victime potentiel d'autant que les drones des pompiers ont l'autorisation de voler la nuit.

Les caméras thermiques permettent de suivre un incendie, ou de retrouver une victime potentielle grâce à la chaleur du corps © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Un petit drone tout équipé coute 5 000 euros, un drone lourd dix fois plus. Les cinq drones pompiers sont répartis sur tout le territoire de Charente-Maritime, ils sont positionnés à Jonzac, Saintes, Rochefort, à La Rochelle et sur l'Île-de-Ré. Douze télépilotes sont déjà formés, d'autres vont l'être avec l'objectif d'avoir dans le département 25 télépilotes pour faire voler les drones nuit et jour.