VIDEO : Les pompiers de Loire-Atlantique bientôt équipés de caméras-piétons

Les caméras-piétons ce sont ces petites caméras noires accrochées sur le torse. On les voit déjà chez les forces de l'ordre, ou sur les contrôleurs de la TAN. Elles feront leur apparition chez les pompiers de Loire-Atlantique début novembre, car ils sont eux aussi victimes d'agressions.

Loire-Atlantique, France

Depuis plus d'un an maintenant, chaque équipe de contrôleurs de la Semitan est équipée de ce qu'on appelle une caméra-piéton. C'est une petite caméra accrochée sur le torse par un harnais, que le contrôleur peut allumer dès qu'il y a une menace physique ou verbale. Les pompiers de Loire-Atlantique en seront également équipés, au début de mois de novembre, pour une expérimentation qui va durer jusqu'à février 2022. Onze SDIS ont été choisis, dont Paris, Marseille et donc la Loire-Atlantique.

Ça va de l'insulte à la menace, en passant par des violences physiques.

Les sapeurs pompiers sont fréquemment agressés, par les personnes qu'ils viennent secourir. "Ça va de l'insulte à la menace, en passant par des violences physiques : coup de pied, coup de poing, coup de tête. Ça va parfois même jusqu'aux menaces avec des armes blanches, ou armes à feu", explique e colonel Michel Tellanger, directeur adjoint du SDIS de Loire Atlantique.

Elle nous a poursuivi avec un couteau en nous menaçant de mort.

Jocelyn Porcher, sapeur pompier professionnel, en a d'ailleurs déjà fait les frais. "On a été appelé pour _porter secours à une personne qui est devenue agressive envers nous_. Elle nous a poursuivi avec un couteau en nous menaçant de mort. On s'est réfugié dans un appartement, et la personne a été appréhendée par la police", raconte-t-il.

Prévention et répression

Pour prévenir ces agressions, les équipes partiront donc à partir de novembre avec une caméra sur le torse. Elles doivent permettre de désamorcer une grande partie de agressions. Ces images chiffrées pourront également servir de preuve en cas de plainte et ne pourront être consulter que par la police.