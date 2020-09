VIDÉO - Les pompiers des Bouches-du-Rhône secourent un base jumper coincé sur la falaise du Cap Canaille

Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône sont intervenus ce jeudi sur la falaise du Cap Canaille à Cassis pour secourir un homme qui venait de sauter en base jump. Son parachute était coincé. Il est sain et sauf.

Une équipe spécialisée en secours en montagne et milieu périlleux des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône est intervenue ce jeudi après-midi pour secourir un homme coincé sur la falaise du Cap Canaille à Cassis. Il a sauté du haut de la falaise en base jump (pratique qui consiste à sauter en parachute depuis des immeubles, des ponts ou des falaises) et s'est retrouvé suspendu à son parachute. Pour le secourir, les pompiers ont accédé en hélicoptère à la falaise. Le sauteur est sain et sauf. Les sapeurs-pompiers rappellent sur leur compte Twitter que la pratique du base jump est interdire.