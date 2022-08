VIDEO - Les pompiers des Pyrénées-Orientales à la pointe sur les feux tactiques

Huit pompiers du Sdis 66 envoyés en Gironde pour lutter contre les incendies. Des soldats du feu qui n'ont pas été choisis au hasard puisqu'il s'agit de spécialistes dans les feux tactiques. Depuis 2006, le Sdis 66 a recours à cette méthode pour lutter contre les incendies. Le principe est simple : allumer des contre-feux pour contenir un brasier ou pour protéger des habitations.

Un outil supplémentaire

La technique a fait ses preuves depuis. Les feux tactiques sont désormais utilisés sur la plupart des gros feux. C'est le cas en ce moment sur les incendies en Gironde ou en Aveyron.

Chez nous, ils ont été utilisés récemment lors de l'incendie de Calce pour protéger l'usine d'incinération. "Nous avons aussi eu recours aux feux tactiques lors de l'incendie de Millas au mois de juin, explique le Lieutenant-Colonel Jean-Claude Commes, sous-directeur de la mise en œuvre opérationnelle SDIS66. Ils nous ont permis de protéger la route départementale et éviter que les flammes ne passent de l'autre côté. Cela a été efficace. Nous avions d'un côté, les camions qui intervenaient sur les zones accessibles, le feu tactique a protégé la route départementale et les moyens aériens sont intervenus sur les zones inaccessibles."

Un savoir-faire reconnu

Aujourd'hui, le Sdis 66 compte soixante "brûleurs", ces pompiers formés aux feux tactiques. Le département est aujourd'hui à la pointe en matière de savoir-faire. Chaque hiver, les pompiers d'une dizaine de départements viennent s'entrainer dans les Pyrénées-Orientales.

Les "brûleurs" du Sdis 66 sont également régulièrement sollicités pour intervenir sur des feux en France et à l'étranger. "Nous, les pompiers du sud de la France, on pratique beaucoup ces feux dirigés. Nous sommes des techniciens et nous apportons nos compétences, explique le commandant Christophe Olive, le conseiller technique départemental "feu tactique". Nous sommes déjà partis pour des feux en Suède, en Russie, au Kazakhstan. Nous avons aussi fait des formations en Amérique du Sud." Le recours aux feux tactiques est cependant très encadré. Le commandant des opérations de secours doit à chaque fois donner son accord, après une analyse minutieuse de la météo et du terrain.