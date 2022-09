VIDÉO : Sauvetage d'une jument coincée dans la vase à Saint-Hippolyte

Les pompiers sont intervenus pendant plus de deux heures pour sauver l'animal

Les secours ont été alertés un peu avant 21 heures, samedi 10 septembre par les propriétaires d'une jument, qui était embourbée dans de la vase depuis plusieurs heures. Des sapeurs-pompiers de la caserne de Salanque, de Perpignan Sud et d'Ille-sur-Têt sont intervenus sur place, accompagnés d'une équipe spécialisée en sauvetage animalier.

L'intervention a duré plus de deux heures, il a d'abord fallu repositionner la jument, pour ensuite pouvoir la tracter et la sortir de la vase, à l'aide de cordes. Puis, elle a été prise en charge par un vétérinaire sapeur-pompier. L'animal a ensuite pu retrouver ses propriétaires, saine et sauve.