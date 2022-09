VIDEO - "Les règlements de compte sont un fléau" reconnait le procureur de la République de Toulouse

Samuel Vuelta-Simon, le procureur de la République de Toulouse, était l'invité de France Bleu Occitanie ce vendredi matin. Il évoque les règlements de compte sur fond de trafic de drogue, le procès en appel du tueur à la burqa qui débute lundi prochain à Albi et l'affaire Jubillar.

Le procureur de la République de Toulouse, invité de la rédaction de France Bleu Occitanie ce vendredi matin réagit tout d'abord à l'agression au couteau d'un jeune de 16 ans, jeudi soir vers 23h30 quartier Bagatelle au sud-ouest de Toulouse : "l'enquête confiée à la police est en cours, il a été touché de quatre coups de couteau, il est hospitalisé dans un état grave, son pronostic vital est engagé. Il a eu une altercation avec une autre personne, l'auteur est recherché."

Les règlements de compte sur fond de trafic de drogue : un fléau

Depuis 2019 à Toulouse, on dénombre 83 règlements de compte ou intimidations et 11 morts sur fond de trafic de stupéfiants. La dernière victime en date est un homme de 27 ans tué par balles le 25 juin. "Toutes les agglomérations sont confrontées à ce fléau" rappelle le procureur de la République de Toulouse, "des équipes, des membres du crime organisé luttent pour un territoire et pour se partager le trafic".

L'année horrible pour Toulouse, c'était en 2012 avec une trentaine de règlements de compte et 7 personnes décédées. On en est en 2022 à une vingtaine de règlements de compte avec un seul mort à Toulouse.

On manque de moyens pour lutter contre les trafics de stupéfiants, de policiers d'investigation, d'enquêteurs judiciaires spécialisés pour identifier les auteurs et les arrêter.

"Après 2020, il y a eu une série d'arrestations et des personnes mises en prison", précise Samuel Vuelta-Simon.

La police judiciaire qui pourrait, dès le 1er janvier prochain, passer sous l'autorité du préfet, et non plus du procureur de la République, dans le cadre de la réforme de la police judiciaire voulue par le ministre de l'intérieur.

"Cela inquiète les autorités judiciaires, les procureurs, les juges d'instruction. Ce qu'on craint c'est que les effectifs de police judiciaire spécialisés soient employés à d'autres tâches. Ils doivent mener leurs actions dans l'indépendance, avec la double casquette de l'autorité administrative, ça ne sera pas simple."

"Le crime organisé a beaucoup changé en France"

"Aujourd'hui nous avons affaire à des groupes très mobiles, peu structurés, composés de jeunes gens qui ont peu l'habitude de passer à l'acte" explique le procureur de la République de Toulouse. "Plusieurs dizaine de personnes sont à la tête de trafics à Toulouse".

"On ne souhaite pas que Cédric Jubillar puisse être libéré"

Dans l'affaire concernant la disparition de Delphine Jubillar, cette mère de famille disparue depuis quasiment deux ans du Tarn, on apprend que l'administration pénitentiaire étudie la faisabilité technique d'un placement sous bracelet électronique du mari, Cédric, qui est incarcéré mais qui nie les faits depuis le début. "Si on étudie cette faisabilité, c'est suite à une demande des avocats de la défense de Cédric Jubilar", précise le procureur de la République : "il y a la possibilité d'assigner à résidence avec un contrôle judiciaire Cédric Jubillar, ce n'est pas une initiative de l'administration pénitentiaire."