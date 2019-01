VIDEO - Les robes noires toujours mobilisées en Moselle

Une fois de plus, les avocats, magistrats et greffiers ont quitté les salles d'audiences pour battre le pavé.

A Metz, où ils étaient une soixantaine devant le Palais de Justice, mais aussi à Sarreguemines et à Thionville et dans plusieurs autres villes de France, les personnels de justice ont manifesté mardi contre le projet de réforme de la justice examiné en seconde lecture à l'Assemblée Nationale. Les audiences ont également été perturbées.

A Metz, les représentants des différentes organisations (Barreau de Metz, Union Syndicale des Magistrats, CGT des Chancelleries et Services Judiciaires) ont pris successivement la parole pour rappeler les raisons de leur opposition à cette réforme.

Le citoyen sera éloigné de son juge et on va vers des déserts judiciaire comme on a déjà des déserts administratifs (Philippe Loisel, greffier au Tribunal d'Instance de Metz)