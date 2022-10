VIDEO - Kylian Mbappé dans les arènes de Nîmes pour des "Rencontres inspirantes"

En partenariat avec l’association « Tout est toujours possible » de David Tebib, l’association « Inspired By KM » du footballeur Kylian Mbappé organise ce mercredi 12 octobre à Nîmes une journée à destination des jeunes de la ville et notamment ceux des quartiers prioritaires. Les stars annoncées, Jamel Debbouze, Booder ou encore Michèle Laroque sont bien au rendez-vous. Et bien entendu la surprise, bien cachée jusqu'au dernier moment, à savoir la présence de Kylian MBappé lui même. Ces personnalités vont échanger avec les enfants sur leurs parcours respectifs au cours de cet événement nommé « Rencontres inspirantes ». Les enfants recevront aussi des invitations pour l’avant-première du film « Le nouveau jouet » au CGR à 17 heures.

ⓘ Publicité

Les jeunes ont répondu en masse à l'invitation © Radio France - Adèle Chiron

loading