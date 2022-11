VIDEO - Les violences conjugales "hélas pas en recul" indique le procureur de Valence

"Le phénomène n'est pas en recul, hélas !". Lauret de Caigny, le nouveau procureur de la République de Valence, sait à quel point il reste beaucoup à faire pour éliminer les violences faites aux femmes mais il souligne aussi les progrès réalisés dans la prise en charge et le traitement de ces affaires. Dans la Drôme, le nombre de déferrements, c'est-à-dire le nombre d'auteurs présumés de violences présentés au parquet, était de 135 personnes en 2020, 182 personnes l'an dernier et déjà 155 personnes cette année jusqu'au 31 octobre.

Déjà 155 affaires de violences conjugales

Il reste des plaintes classées sans suite faute de preuves suffisantes, il reste des délais de traitement parfois longs mais pour le procureur, la justice a "beaucoup progressé" en la matière. "Notre manière de travailler est plus précise, les dossiers aboutissent mieux. La nouveauté, c'est que dès qu'une plainte est déposée, mon parquet est avisé immédiatement, ce qui améliore le suivi." Lui souligne que certaines affaires sont jugées rapidement. "Il y a des cas où les faits sont caractérisés rapidement. Cette année, 64 personnes ont été jugées en comparution immédiate juste après la garde à vue".

Développer les bracelets anti-rapprochement

Il y a du mieux aussi pour le matériel mis à disposition dans la Drôme. Il y a désormais 35 téléphones dit grave danger pour les femmes menacées contre seulement 11 l'an dernier. "Je ne viens pas vous dire que c'est parfait, je viens vous dire que la dynamique est bonne" précise Laurent de Caigny. La justice dispose également de 13 bracelets anti-rapprochement, un dispositif nouveau pour empêcher les auteurs de violences de s'approcher à nouveau de leurs victimes. "C'est encore peu mais c'est efficace et je veux qu'on les développe" ajoute le procureur de la République_. "Dans mon précédent ressort_ [à Charleville-Mézieres dans les Ardennes], 40% des alertes étaient des alertes réelles, c'est-à-dire avec une personne qui venait agresser. Donc je pense que si on évite 40% des agressions, on ne fait pas un travail inutile." conclut-il.

