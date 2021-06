VIDÉO - Lucas Tronche: "Le sac à dos ressemble fortement à celui qu'il utilisait", selon le procureur de Nîmes

Des ossements ont été découverts dans la matinée à Bagnols-sur-Cèze (Gard), sur des parois rocheuses. Sur place, l'enquête a permis de trouver également des débris de sac à dos et de vêtements, dans une zone que fréquentait Lucas Tronche, lycéen de 16 ans porté disparu depuis le 18 mars 2015.

Des ossements, des débris de vêtements et un sac à dos ont été découverts jeudi à Bagnols-sur-Cèze (Gard), à proximité du domicile de Lucas Tronche, un adolescent porté disparu depuis 2015, a annoncé jeudi le procureur de Nîmes. "Des opérations conduites par la juge d'instruction depuis une semaine ont permis la découverte de débris humains, d'ossements, ainsi que de débris de vêtements et d'un sac à dos sur un lieu qui était habituellement fréquenté par Lucas Tronche", explique Eric Maurel. "Le sac à dos qui a été découvert, certes abîmé par les intempéries, ressemble fortement à celui qu'utilisait Lucas tronche, et les débris de vêtements également."

"Il y a un certain nombre d'éléments de vraisemblance permettant de penser que l'on a peut-être retrouvé la trace de ce malheureux enfant, et que l'on a des débris humains qui correspondraient à son corps" - Eric Maurel, procureur de la République de Nîmes.

Les ossements ont été découverts sur une "falaise à pic", "à mi-falaise", dans une zone "particulièrement escarpée", de "50-60 mètres de haut", précise-t-il encore à France Bleu Gard Lozère. Les pompiers sont intervenus à l’aide d’un pendulaire, un planeur ultra léger.

Des examens médico-légaux et si possible génétiques des ossements seront réalisés.

Cette opération a été ordonnée par la juge d’instruction avec le SPJ de Montpellier et des unités d’intervention en milieu périlleux GRIMP du Gard. Ces unités devaient "combler les blancs" dans la carte des recherches de l'adolescent, explique le procureur de Nîmes Eric Maurel à France Bleu Gard Lozère. Elles ont commencé à travailler en début de semaine et avaient prévu d'explorer la falaise où le corps a été retrouvé, car c'est un lieu que Lucas Tronche fréquentait.

