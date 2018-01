VIDÉO - Malgré l'affaire Lactalis, la nourriture n'a jamais aussi sûre en France selon un spécialiste de l'alimentation

Par Germain Treille et Typhaine Morin, France Bleu Mayenne et France Bleu

A chaque crise sanitaire, on se demande si les aliments, dans nos assiettes ou dans les biberons, sont bons pour notre santé et pour celle de nos enfants. Le scandale qui touche Lactalis remet-elle en cause la sécurité alimentaire ? France Bleu a posé la question à un expert.