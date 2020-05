VIDÉO - Manifestation en baie de Saint-Brieuc contre le parc éolien

Ils sont venus de toute la baie pour dire leur colère. Dès 9h ce lundi 18 mai, près d'une cinquantaine de bateaux de pêche, selon les témoignages recueillis sur place, se sont rassemblés en baie de Saint-Brieuc. Ces pêcheurs sont venus dire leur opposition à l'implantation d'un parc éolien au large du littoral costarmoricain.

Les professionnels de la mer n'ont pas choisi ce jour par hasard. Ce lundi, RTE, en charge du raccordement des 62 éoliennes du promoteur Ailes Marines, était présent en mer pour effectuer des sondages. "Les techniciens mènent des investigations afin de s'assurer qu'il n'y a pas de danger pour les ouvriers qui viendront travailler sur le chantier," explique la préfecture maritime.

Gendarmerie et marine nationale pour escorter le bateau

Un patrouilleur, une vedette de la gendarmerie nationale et deux bâtiments de la marine nationale étaient sur place pour permettre au navire Geom Ocean IV de mener à bien ses opérations.

En milieu de matinée, les pêcheurs ont allumé des fumigènes pour exprimer leur mécontentement. "On ne veut pas de ce projet. Il est en pleine zone de pêche, ça va nous tuer. On ne sait rien des effets de ces études techniques et du projet sur la ressource," explique Yann Cornec, patron-pêcheur, présent sur place. A la mi-journée, le navire Geom Ocean a finalement cessé son activité au large.

Une réunion aura lieu demain entre les représentants des pêcheurs, la préfecture des Côtes-d'Armor, l'opérateur et les autorités maritimes