VIDÉO - Manifestation sur le Tour de France : l'action revendiquée par un groupe d'activistes pro-climat

La 10e étape du Tour de France entre Morzine et Megève en Haute-Savoie, a été interrompue pendant près d'un quart d'heure ce mardi, entre 16h15 et 16h30, en raison de la présence de manifestants sur la route, à la sortie de Cluses, à 38 kilomètres de l'arrivée à Megève. Les militants se sont allongés sur la route après avoir allumé des fumigènes rouges qui ont provoqué une épaisse fumée. La préfecture de Haute-Savoie annonce que les 9 militants ont été interpellés par les gendarmes. Le groupe d'activistes pro-climat, appelée "dernière rénovation", a revendiqué l'opération sur les réseaux sociaux.

Le monde vers lequel nous envoient les politiques est un monde dans lequel le Tour de France ne pourra plus exister

"Comme le gouvernement s’en fout quand on parle de la crise climatique, on doit venir s’emparer du Tour de France pour recentrer l’attention autour de ce qui compte pour notre survie (...) la perturbation non violente est notre dernière chance pour nous faire entendre et éviter les pires conséquences du réchauffement climatique (...) On aurait préféré faire autrement, mais c'est tout ce qu'il nous reste. La bonne nouvelle, c'est que tout peut encore changer", écrivent les militants sur Twitter.

Course neutralisée et nouveau départ

La course a été neutralisée et un nouveau départ a été donné en respectant les écarts enregistrés au moment de l'arrêt, a annoncé la direction de course. Le coureur de tête, l'Italien Alberto Bettiol (EF Education), a pu franchir ce barrage formé par des manifestants. Bettiol a été arrêté quelques instants plus tard pour pouvoir respecter les écarts, qui étaient de l'ordre de vingt secondes sur les 24 poursuivants et près de sept minutes et demie sur le peloton.

Une action du même genre avait été revendiquée par le même collectif au printemps dernier lors du tournoi de tennis de Roland-Garros.

