VIDÉO - "Même les soldats américains viennent s'aguerrir dans les Pyrénées-Orientales"

3 200 soldats français et étrangers passent chaque année par Collioure et Mont-Louis

Collioure, France

Bienvenue dans l'école des Rambos ! Chaque année, quelque 3.200 soldats français et étrangers (américains, allemands et aussi africains) viennent s'aguerrir (en bord de mer) à Collioure et (en montagne) à Mont-Louis au sein du CNEC, le centre national d'entrainement des commandos. Des hommes et des femmes viennent perfectionner leurs techniques de combat et de survie lors de stages parfois extrêmes.

Le CNEC accueille aussi régulièrement des journalistes, susceptibles de couvrir des conflits dans des zones de guerre, mais aussi des équipes de rugby comme l'USAP ou les Dragons Catalans, qui viennent s'y forger un esprit d'équipe lors de leur préparation de saison.

Le patron des "Chats Maigres", le surnom des instructeurs du CNEC , le colonel Victor Le Bihan, était ce vendredi le "grand témoin" de France Bleu Roussillon.