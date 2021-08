VIDÉO - Meurtre à La Flèche : "J'ai entendu les enfants hurler" témoigne le voisin qui les a recueillis

Un drame d'une grande violence s'est déroulé ce mardi soir à La Flèche. Une femme a été tuée, son mari et un autre homme blessé. Le voisin qui a mis à l'abri les trois enfants du couple témoigne sur France Bleu Maine.

Ce mardi 3 août à La Flèche (Sarthe), une femme est morte dans ce que le parquet du Mans qualifie de "violente agression" et dont une enquête ouverte pour meurtre et tentative de meurtre doit élucider les circonstances. Deux hommes ont été blessés, le mari de la victime, et une personne décrite comme "un ami" ou "un oncle" selon les témoins. Les faits se sont déroulés dans l'appartement où la victime, originaire du Bangladesh, vivait depuis deux ans avec sa famille.

C'est un voisin, alerté par les cris des enfants, qui a prévenu la police et les a recueillis avec leur père quand ils sont venus frapper chez lui pour se mettre à l'abri. C'est surtout via ses deux filles de 8 et 2 ans et son garçon de 5 ans que le couple était connu dans le quartier. Tous les trois ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance.