VIDÉO - Migrants : une interpellation mouvementée dans un train à Breil-sur-Roya

Ce mardi 22 août, vers 19h des gendarmes interviennent en gare de Breil-sur-Roya pour un contrôle habituel de papier d'identité sur la ligne ferroviaire Vintimille-Cuneo. Ils demandent à un homme et une femme de présenter leurs papiers. La femme refuse, s'énerve. L'interpellation se complique. La tension monte et la femme mord un gendarme selon la préfecture des Alpes-Maritimes.

ⓘ Publicité

Suite à ce geste, elle été placée en garde à vue pour rébellion et violences envers un homme dépositaire de l'autorité publique. L'homme qui se trouvait avec elle n'a pas été admis sur le territoire français, il a été reconduit à la frontière et a été remis aux autorités italiennes assurent les autorités françaises.

Deux versions très différentes des faits

La version des faits, selon l'association de défense des migrants Roya Citoyenne, est très différente. L'association s'appuie sur la vidéo de l'interpellation publiée sur le site du quotidien italien "La Guida".

Dans un communiqué l'association dénonce "dans l'urgence et avec la mort dans l'âme de voir notre pays s'avilir dans des pratiques violentes toujours plus ignobles par ceux qui sont censés représenter la loi, l'interpellation extrêmement violente d'une famille avec une femme enceinte de sept mois, un enfant en bas âge qui a eu lieu mardi vers 19h25 en gare de Breil-sur-Roya dans le train italien de la ligne ferroviaire Vintimille-Cuneo n° 22964 Trenitalia, parti de Vintimille à 18h49 pour Cuneo et qui traverse la vallée de la Roya partie française."

Intervento della Gendarmerie francese sul treno Cuneo Nizza