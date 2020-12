VIDÉO : Nory, un des six chiens empoisonnés depuis une quinzaine de jours à Moussac

Une vague d'empoisonnement à Moussac. Depuis une quinzaine de jours, 6 chiens, 3 chats et 3 renards ont été retrouvés morts. Des animaux empoisonnés à l'aide de boulettes de viande ou abats d'animaux chassés déposés devant des terriers ou sur les passages de renards un peu partout sur le territoire de la commune. La mairie fait des pieds et des mains pour qu'une enquête aboutisse considérant qu'il y a un risque pour la population.

Nory, une boule d'amour tuée par un "salopard"

Une sombre histoire qui empoisonne la vie du village, c'est bien le mot. Des chiens, des chats, des renards, retrouvés morts. Jean-Pierre a perdu Nory un femelle dogue argentin qui venait de fêter ses 4 ans, qui n'a pas survécu à l'ingestion d'une boulette de viande empoisonnée avec un produit agricole extrêmement toxique.

Une affaire qui empoisonne tout un village

De mémoire de Moussacois, on n'a pas connu une affaire d'empoissonnement d'animaux, sauvages et domestiques" d'une telle ampleur. Pas de suspect pour le moment mais une idée du profil du ou des coupables. "Sans doute un chasseur ou un agriculteur". Voire les deux. Des appâts déposés "sans vergogne et dangereusement" sur les lieux de passage et les terriers de renards qui sont "eux-aussi en compétition avec les chasseurs". Des lieux où les habitants et leurs animaux se promènent également.

Nory, c'était notre troisième enfant

La dogue argentin "manque terriblement" explique Christine et Jean-Pierre. Ils ont porté plainte et invitent, toutes celles et ceux de Moussac qui ont connu le même drame depuis une quinzaine de jours, à le faire. Un chien, un chat, un renard, et si "un enfant dans un endroit où on se promène tous, venait à toucher ces boulettes ?".

Le maire de Moussac, Frédéric Salle-Lagarde, est dans l'attente des résultats des analyses des boulettes de viandes découvertes, (vraisemblablement imprégnées d'une produit phytosanitaire hautement toxique). Il met également la pression sur la gendarmerie pour qu'une "enquête sérieuse et complète" soit menée, considérant qu'il existe un "risque pour la sécurité de ses concitoyens".

La chasse est suspendue sur tout le territoire de la commune de Moussac. On invite par ailleurs la population qui se promène aux alentours à tenir son animal en laisse et bien le surveiller.