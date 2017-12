Chambéry, France

Ils avaient multiplié les appels à l'aide depuis la mort de leur fils, depuis le 12 avril 2017, date à laquelle Arthur Noyer, jeune militaire de 23 ans, avait disparu à Chambéry. Ils avaient exprimé leur désespoir tout comme l'espoir de revoir leur fils vivant. Mais ce ne sera pas le cas. Les parents d'Arthur Noyer ont appris que leur fils est mort. Son crâne a été découvert au bord d'un chemin le 7 septembre par un randonneur à Montmélian (Savoie) à quelques kilomètres de Chambéry. L'identification formelle du crâne n'est intervenue que le 18 décembre après des analyses ADN puis une expertise.

Après la conférence de presse du procureur de la République de Chambéry mercredi après-midi, les parents d'Arthur Noyer ont brièvement pris la parole. Ils ont appris plus tôt que Nordahl Lelandais était mis en examen pour assassinat. Ils ont appris aussi que le téléphone de leur fils a borné aux mêmes heures, aux mêmes endroits que les téléphones du suspect. Ce suspect, Nordahl Lelandais, déjà mis en cause dans la disparition de Maëlys, a nié les faits qui lui sont reprochés, même si un véhicule du même type que le sien a été à chaque fois vu près d'Arthur Noyer la nuit de sa disparition.

Les parents d'Arthur Noyer vont "continuer à se battre jusqu'à ce que la vérité éclate"

Voici les mots de la mère d'Arthur Noyer : "Depuis le 12 avril, nous avons remué ciel et terre pour faire savoir qu'Arthur avait disparu et que nous étions toujours sans nouvelles. Les journalistes nous suivent toujours depuis le début et ont toujours répondu présent à nos demandes et nous les en remercions sincèrement. Mais depuis trois jours, nous subissons le harcèlement d'une autre presse, qui jusqu'à présent avait refusé notre appel à l'aide. Alors oui aujourd'hui, nous communiquons avec vous tous.

"Nous savons tous que tu étais un jeune homme aimant, prévenant, courageux. Nous sommes fiers de toi et nous t'aimons tellement fort."

Le monde entier va savoir que notre cher Arthur est décédé. Arthur, mon grand, nous toujours eu espoir de te revoir un jour. Mais là aujourd'hui, nous savons que nous ne te reverrons plus jamais. C'est une douloureuse réalité. Je ne trouve pas de mots ni le courage pour exprimer notre immense chagrin. Nous savons tous que tu étais un jeune homme aimant, prévenant, courageux. Nous sommes fiers de toi et nous t'aimons tellement fort. Alors essaie de reposer en paix.

"Nous allons continuer à nous battre pour toi mon grand. Jusqu'à ce que la vérité éclate."

Aujourd'hui, comme hier, nous faisons confiance aux enquêteurs et à la Justice. Nous allons continuer à nous battre pour toi mon grand. Jusqu'à ce que la vérité éclate. Maintenant, comme vous l'a dit contre conseil, nous ne communiquerons avec la presse que quand nous le déciderons, et cela pour ne pas parasiter l'enquête. Veuillez le respecter. Merci."

Nordahl Lelandais reste en prison

Nordahl Lelandais, 34 ans, ancien maître-chien de l’Armée de Terre, déjà mis en examen pour meurtre suite à la disparition de la petite Maëlys, est incarcéré depuis le 3 septembre à la maison d'arrêt de Saint-Quentin-Fallavier, dans le nord du département de l'Isère. Mercredi, à la suite de sa deuxième mise en examen, cette fois pour assassinat, le parquet a requis son maintien en détention provisoire dans le cadre de l’enquête sur la mort d’Arthur Noyer.