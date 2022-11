VIDEO - Nouveau tremblement de terre ressenti en Méditérannée

Après un premier séisme mardi au large de la Côte d'Azur , c'est cette fois plus à l'Est que la terre a tremblé, et plus fort.

ⓘ Publicité

Les indicateurs du centre sismologique Euro-Méditerranéenne ont relevé un séisme de magnitude 5.7 aux environs de 7h du matin. L'épicentre se trouve au large de Rimini, dans la Mer Adriatique.