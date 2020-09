VIDEO - Nova, la petite chienne volée à Montpellier été retrouvée, elle avait déjà été revendue

"C'est le plus beau jour de ma vie" Justine, la propriétaire de Nova est une femme heureuse ce mardi. Elle a récupéré sa petite chienne qui lui avait été volée vendredi, arrachée même alors qu'elle se trouvait dans les bras de la maman de Justine.

Il faut dire que Justine s'est fortement mobilisée pour la retrouver. Alerte à tous les medias, réseaux sociaux, affiches collées un peu partout dans la ville. L'association Animals de Rémi Gaillard a aussi mobilisé son réseau.

C'est ainsi qu'une dame a contactée Justine ce mardi, expliquant qu'elle avait acheté au marché aux puces de la Paillade une petite chienne ressemblant étrangement à la photo diffusée un peu partout depuis lundi. Elle envoie quelques photos à Justine qui n'a aucun doute, c'est bien Nova.

Le rendez-vous est fixé dans l'après-midi pour récupérer la chienne qui a fait une très belle fête à sa propriétaire. "Là elle va bien, elle est très très fatiguée physiquement, on va aller faire un gros contrôle chez le vétérinaire et pour nous c'est toute la pression qui retombe après 5 jours d'angoisse. On remercie tout le monde qui s'est mobilisé"

Quant à la dame qui a acheté la chienne, elle sera indemnisée par l'association de Rémi Gaillard qui a accepté de prendre en charge les frais. Rémi Gaillard qui a assisté aux retrouvailles et mis aussitôt la vidéo en ligne sur son compte tweeter.

Justine à peine remise de ses émotions Copier