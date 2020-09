VIDÉO - Opération anti-stupéfiants menée par la police à Perpignan

Une cinquantaine de policiers ont mené une opération coup de poing ce mardi après-midi dans le quartier du Champ de Mars à Perpignan. Objectif : lutter contre les trafics et la consommation de stupéfiants.

Une vaste opération anti-drogue a été menée par la police nationale et municipale ce mardi après-midi à Perpignan au sein du quartier du Champ de Mars non loin du Lycée Jean Lurçat. Une cinquantaine d'agents accompagnés de plusieurs chiens dont un anti-stupéfiants ont inspecté pendant plusieurs heures les immeubles, les halles et les lieux publics ainsi que les commerces aux alentours.

La méthode est la même. Par groupes de cinq ou six policiers, les forces de l'ordre montent et descendent les immeubles. Les placards sur les paliers sont particulièrement scrutés. "Nous intervenons sur un lieu de deal. Nous montrons que nous sommes là. Pendant cette opération nous contrôlons les personnes présentent sur place, les toits et les alentours" souligne la commissaire Camille Berrier, directrice départementale adjointe de la sécurité publique.

Pour l'heure le bilan est provisoire. "Nous avons une interpellation sur le point de deal. Nous avons également de la drogue, de l'argent, des balances qui permettent le trafic donc c'est positif" analyse la commissaire Camille Berrier.

Une partie de la drogue saisie ce mardi dans le quartier du Champ de Mars à Perpignan © Radio France - Romain Berchet

Une réponse à Louis Alliot ?

"Non" répond immédiatement le procureur de la République de Perpignan. Cette opération anti-stupéfiants n'est pas une réponse aux déclarations début juillet de Louis Alliot. Le nouveau maire de la ville s'était rendu à la cité des Oiseaux en juillet pour son premier déplacement. Il avait expliquer vouloir en finir avec "la voyoucratie". "Je ne travaille pas sur la voyoucratie mais sur des phénomènes de délinquance" précise Jean-David Cavaillé. "L'important est de travailler et d’assécher cette économie souterraine pour avoir des résultats mais nous n'avons pas attendu ce mardi pour être opérationnel" conclut le procureur de la République de Perpignan.

Le procureur de la République de Perpignan et le préfet des Pyrénées-Orientales © Radio France - Romain Berchet

Le préfet a d'ailleurs a précisé que 139 de ces opérations ont été menées depuis le début de l'année. C'est une tous les deux jours

Opération anti-stupéfiants ce mardi à Perpignan © Radio France - Romain Berchet