VIDEO - L'opération "suicide" des personnels de l'hôpital de Valence

Valence, France

Corde au cou et pistolet en plastique sur la tempe, les infirmiers et les aide-soignants ont mené une opération "suicide" devant l'hôpital de Valence ce jeudi après-midi. Une façon de protester contre le plan de réorganisation entamé en février et contre lequel le personnel de l'hôpital est en grève.

Il dénonce la suppression de postes de soignants et de lits d'hospitalisation, ce qui mène à des conditions de travail de plus en plus difficiles.