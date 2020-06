VIDÉO - Orage de grêle : plusieurs interventions des pompiers dans le Sud Territoire

Les pompiers du Territoire de Belfort ont réalisé plusieurs interventions ce mercredi soir sur les secteurs de Delle et Beaucourt après le passage d'un orage de grêle qui a provoqué des inondations sans faire de blessés.

L'épisode orageux a été très localisé. Des trombes d'eau se sont abattues en une dizaine de minutes ce mercredi soir autour de 17h30 dans le sud du Territoire de Belfort, sur les communes de Delle et Beaucourt, et sur une partie du Doubs (Dasle, L'Isle-sur-le-Doubs, Pont-de-Roide...). Du vent, des grêlons, et de fortes pluies.

Comme à chaque fois, les images sont assez impressionnantes. Cette vidéo a été mise en ligne sur Facebook par une habitante de Delle.

Une vingtaine d'interventions

A 19h30, les pompiers du Territoire avaient réalisé une petite vingtaine d'interventions essentiellement pour des dégâts matériels : caves et sous-sols inondés, branches d'arbres en travers de la chaussée, plaques d’égout soulevées... aucun blessé n'est à déplorer.

Le Super U de Beaucourt touché

Le supermarché Super U de Beaucourt a dû fermer ses portes. Sous le poids de l'eau, accumulée avec les fortes pluies, des plaques du faux plafond se sont effondrées. Le magasin n'a pas été inondé mais il y a une zone d'environ 200 m², humide, à nettoyer.

Les internautes ont publié d'autres photos de l'événement sur Facebook, comme ici à Pérouse, ou là à L'Isle-sur-le-Doubs.