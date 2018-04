Lille, France

La vidéo a été postée sur la plateforme Youtube ce dimanche 8 avril, filmée par un spectateur, sur le bord de la route. Le vidéaste est positionné dans le secteur pavé numéro 28, qui relie Viesly à Briastre, une centaine de mètres en contrebas du lieu où Michael Goolaerts va effectuer sa chute mortelle. Au bout de 55 secondes, on voit le coureur, situé dans un groupe d'attardés, à la sortie d'un virage. Michael Goolaerts effectue un tout droit pour finir violemment contre un talus. La violence du choc le fait même remonter sur ce talus. A aucun moment, il ne semble freiner, ce qui pourrait accréditer la thèse d'un malaise cardiaque qui entraîne sa chute et non l'inverse. Le parquet de Cambrai a ouvert une enquête, il privilégie jusque-là cette thèse d'un malaise cardiaque suivi d'une chute.