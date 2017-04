INFO FRANCE BLEU PARIS - Une jeune fille frôle la mort à la Foire du Trône

Regardez la vidéo de l’incident spectaculaire qui a eu lieu à la Foire du Trône samedi après-midi à Paris sur le manège Adrénaline. Une partie des sangles qui retenaient une jeune fille ont cédé. Elle s’est retrouvée suspendue dans le vide par les pieds. Par miracle, elle n'a pas été blessée.

Une jeune fille était venue pour s'amuser samedi après-midi à la Foire du Trône à Paris. Elle était montée sur l'Adrénaline, l’attraction en vogue cette année 2017, et elle a eu la peur de sa vie.

Quand le manège, une sorte de tyrolienne qui démarre à près de 50 mètres de haut, a été lancé, une partie des sangles, qui tenaient la passagère, s'est détachée. La jeune fille s’est retrouvée dans la position du cochon pendu, le corps et la tête dans le vide. Après plusieurs allers retours, un homme a réussi à l’attraper par la main.

C'est un miracle si elle n'a pas été blessée

La jeune fille a dû avoir très peur mais semble-t-il, elle n'a pas été blessée. Jointe par France Bleu, la direction de la Foire confirme ce grave dysfonctionnement. Le propriétaire du manège Adrénaline est très choqué par ce qui s'est passé. "Cela aurait pu être beaucoup plus grave" affirme la direction. "C'est un miracle si la jeune fille n'a pas été blessée".

Le manège va être démonté

"On est là pour donner de la joie, indique la direction de la Foire, et pas pour faire peur à ce point aux gens". Pour ne plus se retrouver dans une telle situation, l'Adrénaline est fermé et il sera démonté "le plus vite possible".

La Foire du Trône est installée sur la pelouse de Reuilly dans le 12e arrondissement de Paris jusqu’au 28 mai 2017.