VIDEO - Pauline Jouan, directrice de cabinet de la Préfète : " nous implantons des radars là où il y a des accidents"

En Côte d'Or, les radars fixes sont-ils toujours efficaces ? La question se pose quand on met en parallèle les chiffres de la sécurité routière avec ceux des radars. En 2016, le nombres de véhicules flashés a augmenté de 2,6 % tandis que le nombre d'accidents mortels augmente lui aussi de 8 %.

En 2016, les radars fixes ont plus flashé. Y a t-il un relâchement des automobilistes ?

Les radars sont toujours aussi importants et dissuasifs dans notre dispositif de sécurité routière puisque la vitesse reste un facteur très important d'accidentologie (le deuxième derrière le refus de priorité, NDLR). Les chiffres nationaux montrent que les radars sont efficaces. A proximité d'un radar, il y a 60 % de morts en moins. Et puis le radar fixe n'est pas le seul outil pour contrôler la vitesse. Nous avons aussi les radars mobiles, les radars embarqués, les radars leurres qui seront déployés par la sécurité routière.

Comment vous expliquez qu'il y ait eu en 2016 plus de véhicules flashés ?

Il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord plus de radars comme les radars discriminants qui peuvent contrôler indifféremment les poids lourds et les véhicules légers. Cela permet de relever plus d'infractions. Nous avons aussi réalisé des travaux sur certains radars pour qu'ils puissent flasher à double sens.

Est-ce qu'il n'y a pas une banalisation des radars fixes ?

Le but justement c'est d'éviter cette banalisation en multipliant les contrôles aléatoires. Mais les radars fixes restent un outil important dans notre dispositif. On a par exemple beaucoup d'accidents sur les routes départementales. Nous implantons les radars là où il y a des accidents.