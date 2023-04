VIDÉO - Piégé dans un trou, un cheval dégagé à la pelleteuse à Urt

C'est une drôle de journée qu'ont vécu Xantza et ses propriétaires ce jeudi 27 avril à Urt. Piégé dans un trou, le cheval était enfoncé jusqu'au cou. Il a fallu l'intervention des pompiers et d'une pelle-mécanique pour sortir le Mérens de 15 ans de sa cavité, sain et sauf, après un long combat de plus de 4h dans la boue.

"Il était complètement enlisé"

"Le sol s'est dérobé sous lui, il s'est enfoncé par les membres postérieurs, explique Olivier, son propriétaire. Il s'est retrouvé assis et a essayé de se sortir, mais il n'a fait que creuser, et comme en dessous de lui il n'y avait que de l'eau et de la boue, il était complètement enlisé." Retrouvé vers 16h, Xantza s'est calmé au contact d'Olivier, avec qui il a "un très bon contact." Immédiatement, Olivier appelle le vétérinaire et les pompiers. "Ils sont arrivés très rapidement. Heureusement, parce que si je l'avais trouvé trois heures plus tard, Xantza était mort" souffle le propriétaire.

Coup de chance, l'équipe est renforcée d'abord par une équipe d'ouvriers en chantier non loin de là, puis, après quelques coups de fils de la part d'un ami, par une pelle-mécanique. "Le gars a fait 30 kilomètres avec sa pelle pour venir nous aider. Il était en chantier à Ustaritz, quand on l'a contacté, et il est aussitôt venu."

Xantza le bien-nommé

Sur place, l'adjudant-chef Cédric de Portal était venu prêter main-forte. "Hier j'étais déjà à Garindein pour un bovin dans un ruisseau, et un collègue ailleurs, pour un bovin dans un trou. Ça n'arrive pas tous les jours mais régulièrement quand même." Dans son malheur, le cheval a eu de la chance. "Je ne sais pas s'il a une bonne étoile ou si c'est grâce à son nom, qui signifie 'chance' , mais tout s'est bien passé, même si lui passer des sangles n'était pas évident", raconte le pompier.

Fatigué après cette lutte, le cheval va bien, il est juste "courbaturé" selon son propriétaire.

