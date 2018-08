C'est la plus grosse prise de l'année en France métropolitaine. 61 534 articles, montres de luxe, sacs à main, chaussures, maillots de foot...qui se trouvaient à bord d'un camion immatriculé en Angleterre, ont été saisi le 5 juillet à hauteur de Gennevilliers par les douanes et la police.

Hauts-de-Seine, France

Un coup de filet, considéré comme la plus important de l'année en France Métropolitaine. Le 5 juillet 2018 , dans une opération conjointe, douanes et police interceptent un camion immatriculé en Angleterre sur les autoroutes A86 et A15 à hauteur de Gennevilliers.

A l'intérieur, Au total, 61 534 articles de 30 marques différentes sont extraits du véhicule : montres de luxe, tee-shirts, sacs à main, lunettes, foulards, colliers, baskets, articles de maroquinerie, maillots de football, ainsi que 40 000 étiquettes de la marque Lacoste d'une valeur de plusieurs millions d'euros. Le dénombrement des articles a pris plusieurs heures.

Lors de son audition menée par les douaniers, le conducteur a indiqué qu’il devait se rendre sur une plateforme logistique située en région parisienne.

L'opération a réuni differents service la brigade de surveillance intérieure des douanes et le bureau de douane de Gennevilliers, les motards de la brigade des douanes du Val-de-Seine, la Compagnie Territoriale de Circulation et de Sécurité Routière des Hauts de Seine (Police), des agents du commissariat de Nanterre ainsi que la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement d’Île-de-France (DRIEA).