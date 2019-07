VIDEO : plusieurs centaines de personnes manifestent en hommage à Steve dans les rues de Toulouse

Toulouse, France

Au dire des manifestants présents, il n'y avait pas eu autant de monde dans les rues de Toulouse depuis longtemps, lorsque le mouvement des gilets jaunes battait son plein. Plusieurs centaines de personnes ont défilé, ce mercredi 31 juillet, en hommage à Steve et contre les violences policières.

Associatifs, militants politiques et gilets jaunes ont réclamé justice pour le jeune animateur périscolaire de 24 ans, disparu le soir de la fête de la musique à Nantes, lors d'une intervention policière lors de laquelle plusieurs personnes sont tombées dans la Loire.

"Justice pour Steve", réclament les manifestants, ce mercredi soir à Toulouse © Radio France - Winny Claret

L'exaspération face à l'"impunité de la police"

Les manifestants dénoncent l'"impunité de la police", alors que le rapport de l'IGPN dédouane les forces de l'ordre dans la mort de Steve, dont le corps a été repêché ce lundi. Sur les banderoles et les pancartes, on lit l'exaspération et même la haine que leur inspire la police. Beaucoup ont fait la liste de ceux qui sont morts lors d'interventions policières, pour certains "La police assassine", pour d'autres "Castaner démission" du nom du ministre de l'Intérieur. Ce mercredi, le premier ministre Edouard Philippe a pourtant assuré que Christophe Castaner n'était pas "fragilisé" et gardait "tout son soutien".

Altercation avec la police

Après moins d'un kilomètre de marche, le cortège fait face à un cordon policier, à François Verdier. La tension monte, les manifestants lancent des messages haineux envers les forces de l'ordre qui répliquent par des jets de grenades lacrymogènes. La marche se termine finalement sur la place du Capitole vers 19h30.