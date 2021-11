VIDÉO - Plusieurs centaines de personnes rassemblées pour un énorme rodéo sauvage en Bretagne

Malgré le bruit et l'affluence record, un rassemblement non autorisé de motos 50 cm3 est passé assez inaperçu le 21 novembre dans une zone artisanale de Trémorel dans les Côtes d'Armor. Nous avons eu accès à des images et des participants ont accepté de nous raconter l'envers du décor.

Kevin, 21 ans, et Benoit, 19 ans, sont passionnés de motos depuis leur enfance. Les deux amis appartiennent à "la grande famille des 50 cm3". Le dimanche 21 novembre 2021, ils ont participé à un rassemblement qui a réuni plus de 600 personnes dans une zone artisanale de Trémorel, une commune de 1100 habitants située dans le sud des Côtes d'Armor. "On appelle ça un rasso". Ils ont accepté de nous raconter l'envers du décor.

Une grande ligne droite à l'écart des habitations

Ce grand rodéo sauvage, non autorisé, était dans les tuyaux depuis quelques semaines mais le lieu exact a été fixé au dernier moment. "Au départ, il avait été question de Gaël (commune d'Ille-et-vilaine proche de Trémorel)". C'est grâce au bouche à oreille et surtout aux réseaux sociaux que "la grande famille" s'est finalement retrouvée dans cette zone de Trémorel. "Tous les bâtiments étaient fermés, il n'y avait quasiment personne, on ne gênait pas", observe Benoit. Le bruit ? "On était à l'écart des habitations". "C'était un lieu intéressant avec de la place pour se garer, il faut savoir que beaucoup de gens viennent avec des camions et des remorques pour transporter les motos", renchérit Kévin. "Et puis on avait une grande ligne droite pour, entre guillemets, faire du rodéo".

Pendant près de quatre heures dimanche après midi, des motards venus de toute la France, certains très connus dans le milieu des 50 cm3, ont enchaîné acrobaties, "runs" de vitesse et autres "burns". "Les burns, c'est quand on fait tourner la roue arrière pour faire de la fumée et faire éclater le pneu. C'est marrant, ça fait des nuages", s'amuse Benoit.

Une affluence record pour un rodéo sauvage

Les deux compères avaient rarement vu autant de monde rassemblé pour un rodéo sauvage. "C'était énorme, il avait des gens de toute la France, certains sont venus de Marseille, de Perpignan". "C'était vraiment sympa !"

Il y avait des gens avec qui on discute sur les réseaux qu'on a pu voir en vrai, des gens connus qui ont attiré pas mal de monde.

Et de tous les âges. "On a vu une mamie en train de filmer son petits-fils faire des acrobaties", sourit Kevin.

Le rassemblement a été stoppé par les gendarmes. Les organisateurs, difficilement identifiables, risquent de lourdes amendes et des peines de prison. "Nous sommes une grande famille qui aimerait plutôt que les forces de l'ordre soient là pour nous sécuriser et partager ces moments de bonne humeur", glisse un autre participant.