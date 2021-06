VIDEO - Plusieurs communes touchées par des inondations dans le Pas-de-Calais

Le Béthunois et l'Hesdinois ont été touchés par des pluies d'orages violentes ce lundi soir. De violents orages sont attendus encore ce mardi en fin de journée dans le Douaisis, le Valenciennois et la Sambre-Avesnois.

L'eau est très vite montée ce lundi en fin de journée dans les secteurs de Béthune et d'Hesdin, provoquant quelques inondations de caves et de maisons. Les pompiers ont effectué plus de 200 interventions mais aucune victime n'est à déplorer, aucun habitant n'a dû être évacué.

L'équivalent d'un mois de précipitations

Selon les données d'Agate Météo, il est tombé localement dans le Béthunois jusqu'à 50 millimètres de pluie en 3 heures, soit l'équivalent d'un mois de précipitations. On a même mesuré par endroit 1 litre / m2 en seulement 15 minutes.

Dans l'Hesdinois, l'eau est également montée dans la commune de Caumont notamment (voir vidéo en une de cet article) avec 15mm d'eau en l'espace de 15 minutes peu avant 23h.

Retour des orages mardi soir

Selon Agate Météo, la région n'en a pas fini avec les orages. De fortes pluies accompagnées de grêle et de coup de tonnerre devraient traverser le sud du Nord-Pas-de-Calais à partir de la fin d'après-midi.