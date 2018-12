VIDÉO - Policiers pris pour cible à Paris : "Tout sera mis en œuvre pour identifier les auteurs"

Le Premier Ministre Édouard Philippe (à droite) et le secrétaire d'État à l'Intérieur Laurent Nuñez (à droite).

"Une agression d'une très grande violence". Voilà comment Édouard Philippe a qualifié la scène qui a fait le tour des médias depuis samedi dernier. Le Premier ministre, qui a rencontré les policiers pris pour cible à Paris à l'occasion de la mobilisation des "gilets jaunes", a assuré ce lundi que "tout sera mis en oeuvre pour identifier les auteurs de ces violences, les traduire devant la justice et faire en sorte [...] qu'ils soient punis sévèrement".

Édouard Philippe: "Tout est mis en oeuvre pour identifier les auteurs de ces violences" pic.twitter.com/Vh9QzH1N77 — BFMTV (@BFMTV) December 24, 2018

Édouard Philippe a par ailleurs exigé "un retour à la norme". "Que cessent les provocations", a ajouté devant la presse le chef du gouvernement, estimant qu'"au fur et à mesure qu'il dure ce mouvement se traduit par une radicalisation d'une grande violence".

"On n'est pas là pour se faire lyncher !"

Les réactions se multiplient, ce lundi, autour de cet épisode survenu samedi dernier aux abords des Champs-Élysées. Sur les images diffusées en boucle dans les médias et sur les réseaux sociaux, on voit des manifestants jeter des pavés, des pots de fleurs et des trottinettes en direction des policiers. L'un d'eux dégaine brièvement son arme de service, avant que tous trois prennent la fuite poursuivis par des manifestants.

VIDÉO - Un policier sort son arme à feu alors que des motards de la police sont attaqués sur les #ChampsElysées : nouvelles images de la scène. #GiletsJaunes#ActesVIpic.twitter.com/j8vpLuMbCK — Clément Lanot (@ClementLanot) December 22, 2018

"On n'est pas là pour se faire lyncher !", a déploré le délégué national du syndicat Unsa-Police sur franceinfo. Thomas Toussaint a confié que les trois motards de la compagnie de sécurisation et d'intervention (CSI) de la préfecture de police de Paris sont "choqués", et a justifié le recours à l'arme par le "niveau de violence" de la scène.

Ce policier devra faire un rapport, ce sont les règles" - Laurent Nuñez

"Nos forces de l'ordre ont été odieusement prises pour cible par des individus face auxquels elles ont réagi avec sang-froid et professionnalisme", a de son coté estimé le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, Laurent Nuñez, dimanche soir. "Un policier sort effectivement son arme en protection de ses collègues, il n'en fait pas usage, il protège ses collègues pour faire reculer les assaillants. Ce policier devra faire un rapport, ce sont les règles", a-t-il précisé dans la soirée.

Pour Laurent Nunez, il n'y a plus que les éléments "les plus violents" des "gilets jaunes" qui se sont mobilisés ce samedi pic.twitter.com/g9bt6eHD7x — BFMTV (@BFMTV) December 22, 2018

Suite à l'agression, le parquet de Paris a annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête pour "violences volontaires" commises contre des policiers. Confiée au 1er district de la police judiciaire parisienne, l'enquête porte sur des "violences volontaires avec arme en réunion sur personnes dépositaires de l'autorité publique et dégradations de biens publics", a précisé le parquet, sans plus de détails.