VIDEO -"Pour cet exercice, c'était extrêmement difficile d'aller porter secours aux victimes coincées dans le TGV"

François Chazot est le directeur de cabinet de la préfète d'Indre-et-Loire. Présent sur le site de cet exercice grandeur nature, il en a fait le bilan quelques heures plus tard sur France Bleu Touraine.

Dans la nuit, sous un tunnel, les secouristes devaient parcourir à pied 300 m avant d'accéder au TGV qui était censé avoir déraillé. Sur place, il faut évaluer les blessures, évacuer les victimes les plus touchées le plus rapidement sur le CHU, transporter les autres vers l'hôpital de campagne installé dans un gymnase de Veigné."

Pompiers, ambulanciers, Samu, tous étaient bien sûr mobilisés. Mais aussi la Croix Rouge, la Protection Civile, ou encore l'association France Victime 37 et des psychologues pour prendre en charge les victimes indemnes mais choquées.

Pour quel bilan au final ?

Il a fallu coordonner toutes ces équipes de secours, dans l'urgence, dans le chaos. Et on est globalement satisfait de l'organisation mise en place. Même s'il y a toujours deux trois points à améliorer. Comme le dénombrement précis et rapide des victimes. Combien de personnes décédées, combien de personnes en urgence absolue ou relative... Ce sont des infos primordiales pour mieux organiser les secours, appeler des renforts, prévenir le CHRU..."