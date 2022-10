VIDÉO - Pourquoi des avions et des hélicoptères de l'armée survolent la Dordogne

L'avion ravitailleur Hercule C130 a été très visible et il a fait beaucoup de bruit en ravitaillant en vol deux hélicoptères Caracal au-dessus du Montponnais jeudi après-midi.

Le bruit a été impressionnant, la scène, filmée et photographiée par de nombreux riverains également. Jeudi 6 octobre, un gros avion de l'armée de l'air, un Hercule C-130, a ravitaillé en vol deux hélicoptères militaires Caracal dans le ciel au-dessus du Montponnais en Dordogne.

Des hélicoptères arrivent lundi à l'aéroport de Bassillac

Il s'agit d'un exercice de grande ampleur de l'Armée de l'air et de l'espace, baptisé VOLFA 2022 qui implique une soixantaine d'avions et hélicoptères de sept pays alliés de l'OTAN. Ils partent pour la plupart de la base aérienne BA 118 de Mont-de-Marsan. "Au sol, commandos, contrôleurs aériens et opérateurs de défense sol-air prendront pleinement part au scénario pour une préparation optimale au combat de l’ensemble des Aviateurs", explique l'Armée de l'air.

Chez nous en Dordogne, l'Armée de l'air a fait venir deux hélicoptères Caracal qui ont fait escale ce jeudi 6 octobre à l'aéroport de Périgueux-Bassillac. Deux avions A-400-M de l'Armée sont également passés par la Dordogne. Et cela va continuer lundi. Un campement est en cours de montage à l'aéroport pour accueillir des militaires qui dormiront sur place à partir de lundi 10 octobre, avec au moins deux hélicoptères Fennec sur la base et peut-être un retour des Caracal.