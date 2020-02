VIDÉO - Poursuivie pour avoir bloqué les camions en vallée d'Aspe, son procès est reporté

Pau, France

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées en début d'après-midi, ce mardi, en soutien à Elisabeth Casan. L'Aspoise de 49 ans devait comparaître pour "entrave à la circulation des véhicules sur une voie publique". Il lui est reproché d'avoir participé à une manifestation en septembre 2018, durant laquelle il avait été disposé sur la nationale 134 une nappe et un panier en osier, pour bloquer la circulation des camions. En raison de la grève des avocats, le procès est reporté au 9 juin 2020.

Je voulais dénoncer la pollution en vallée d'Aspe

— Elisabeth Casan

La manifestante se souvient. "On était une vingtaine, on a arrêté un camion et une fois qu'il était bloqué, j'ai posé une nappe et un panier. On n'a pas mangé sur la route, mais sur le bord." Le but était de dénoncer la pollution et la l'insécurité, après un accident mortel en août 2018.

Une action symbolique

Même si Elisabeth Casan ne se dit "pas vraiment adepte des tribunaux", elle confirme qu'elle ira "jusqu'au bout, mais en faisant attention aux lois pour ne pas me faire griller !"

À l'automne 2018, plusieurs manifestations avaient été organisées sur la nationale 134 après un accident mortel. © Radio France - Mathias Kern