VIDEO - Procès Heaulme : la cour d'assises de la Moselle passe l'enquête au peigne fin

Le procès de Francis Heaulme pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz entre dans sa deuxième semaine. Après avoir tenté de mieux cerner la personnalité de l'accusé, la cour d'assises de la Moselle va entendre les policiers et les magistrats qui ont suivi l'enquête.

Une affaire vieille de 30 ans, un cinquième procès : les conditions dans lesquelles l'enquête sur le double meurtre de Montigny-lès-Metz a été menée méritent forcément d'être étudiées. A partir de ce mardi, la cour d'assises de la Moselle, qui juge Francis Heaulme depuis le 25 avril, va se pencher sur ces années d'errances et de rebondissements.

Les enjeux de la deuxième semaine

La cour va se replonger dans les faits de 1986, en entendant les témoins qui sont passés près des lieux où Alexandre Beckrich et Cyril Beining ont été tués. Elle a aussi convoqué les enquêteurs qui ont interrogé -entre autres- trois personnages-clé : Henri Leclaire, Patrick Dils et Francis Heaulme. Les deux premiers ont avoué, avant de se rétracter et d'être mis hors de cause : des questions se posent sur la manière dont ces aveux ont été obtenus. On risque de faire le procès des enquêteurs, comme on risque de faire le procès des magistrats qui se sont succédé dans ce dossier depuis 30 ans.

Le premier enquêteur qui sera entendu mardi 2 mai sera le major Thierry Perchat. Ce gendarme, chargé de la contre-enquête avant le troisième procès de Patrick Dils, avait notamment évoqué la "quasi-signature criminelle de Francis Heaulme".

La première semaine : Heaulme discret, Dils secoué

L'accusé a été très discret pendant la première semaine de procès, au point qu'une avocate de la partie civile s'est demandée si l'on ne faisait pas le procès de Francis Heaulme, sans Francis Heaulme. Au premier jour de son procès, le tueur en série a toutefois répété qu’il n’avait pas tué les enfants : "J'ai commis des meurtres, mais Montigny, c'est pas moi !"

La cour a aussi eu un aperçu de la personnalité de Francis Heaulme. D'abord à travers le regard de ses proches qui ont relaté son enfance douloureuse. Le témoignage de sa soeur Christine a été un moment d’émotion. "Je te soutiendrai toujours !” a-t-elle promis. Mais ses collègues de travail à l'entreprise CTBE de Montigny décrivent, eux, un homme extrêmement violent.

Autre moment marquant dans la première semaine du procès : l’audition de Patrick Dils, mercredi 26 avril. Un véritable interrogatoire de trois heures, en visio-conférence, où l'homme, pourtant acquitté en 2002, a été harcelé comme un suspect.