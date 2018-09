Nice, France

La milliardaire Hélène Pastor et son chauffeur sont victimes d’un double assassinat le 6 mai 2014. Moins de deux mois plus tard, une vingtaine de personnes sont interpellées, sept sont mises en examen, dont le gendre d'Hélène Pastor. Mais l'homme d'affaires polonais Wojciech Janowski revient sur ses aveux quelques jours plus tard. En avril 2015, un complice présumé est inculpé. Et un an plus tard, en juin 2016, deux nouvelles personnes sont mises en examen pour faux témoignage. Retour sur les grandes dates de l’affaire avant l’ouverture du procès, le 17 septembre 2018.

Sept mises en examen, dont le gendre

Le 6 mai 2014, Hélène Pastor, sœur de l'ex-homme d'affaires monégasque Michel Pastor, est la cible d’une fusillade devant l'hôpital l’Archet de Nice. La femme d’affaires de 77 ans et son chauffeur sont très grièvement blessés par balles. Quatre jours plus tard, le chauffeur ne survit pas à ses blessures. Et le 21 mai, la milliardaire meurt elle aussi des suites de ses blessures. Un des deux agresseurs avait fait feu à deux reprises à travers les vitres de la voiture avec un fusil de chasse.

Le 23 juin, 23 personnes sont placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête à Nice, Marseille et Rennes. Wojciech Janowski, ex-consul honoraire de Pologne à Monaco et gendre de la milliardaire, fait partie des interpellés. Tout comme sa conjointe Sylvia Pastor, la fille d’Hélène Pastor.

Quatre jours après, sept personnes sont mises en examen à Marseille dont le gendre. Il a "reconnu son implication". Il aurait commandité le meurtre et son coach sportif l'aurait organisé, pour mettre la main sur l'héritage. Sylvia Pastor est, elle, innocentée. Le 2 juillet, face au juge des libertés et de la détention, Wojciech Janowski se rétracte et revient sur ses aveux.

Trois nouvelles mises en examen

Le 22 avril 2015, près d’un an après les faits, une reconstitution du double assassinat est organisée devant l'hôpital l'Archet de Nice. Le tireur présumé refuse d’y participer. Six jours plus tard, un complice présumé est soupçonné d'avoir accompagné le guetteur pour récupérer l'arme qui a servi au crime. Il est mis en examen à Marseille.

En juin 2016, l'affaire rebondit avec deux nouvelles mises en examen pour faux témoignage. Un homme a écrit au juge d’instruction pour innocenter le principal suspect. La nièce de Wojciech Janowski devait remettre de l’argent à cet homme. Elle est mise en examen pour complicité de subordination de témoin.

Le 17 septembre 2018, le procès s’ouvre pour cinq semaines devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Dix accusés comparaissent, pour assassinat et complicité d’assassinat notamment.