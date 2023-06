"On a entendu "Au secours ! Au secours !"". Quatre migrants, dont deux mineurs, originaires de Côte d'Ivoire et du Mali ont sauvé un homme de la noyade ce mercredi 31 mai en fin d'après-midi. Ils étaient en train de discuter sur un bancs face à l'Adour quand ils ont entendu les cris. Kecouta Nomoko, malien d'origine a été le premier à plonger dans l'eau froide du fleuve. Moussa Doumbia raconte que le courant était puissant à un kilomètre à peine de l'embouchure.

Un sauvetage à quatre

Le premier sauveteur tend un bois à l'homme en détresse, mais la branche se casse. Le jeune homme nage alors vers le désespéré qui se fait emporter, mais il est lesté par les deux sacs à dos avec lesquels il s'est jeté à l'eau. "On est rentrés derrière lui, on a nagé, on est allé le prendre, et on l'a fait sortir", reprend Moussa Doumbia, les trois autres migrants rejoignent le premier pour lui prêter main forte. Après des remerciements, l'homme s'est contenté de dire qu'il était désespéré.

Deux des migrants, mineurs, vont être pris en charge par le département des Pyrénées-Atlantiques. Les deux autres, sans papiers, veulent gagner Paris.