VIDEO - Rassemblements dans les mairies du Gard ce lundi midi

Les maires de France ont appelé population et élus à se rassembler à midi ce lundi devant toutes les mairies pour "une mobilisation civique" après la violente attaque qui a visé le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). Un peu plus tôt dans la matinée, sur France Bleu Gard Lozère, Philippe Ribot -maire de Saint-Privat-des-Vieux et président des maires du Gard - a dénoncé "un problème de respect qu'il faudra bien résoudre (...) "Il faut dire stop, stop à cette anarchie, à la casse des magasins".

ⓘ Publicité

Mairie de Nîmes : la préfète du Gard Marie-Françoise Lecaillon, le maire Jean-Paul Fournier, le député RN Yoann Gillet ou encore le premier adjoint Julien PLantier © Radio France - Grégory Jullian