Casser l'image du "grand méchant loup". C'est le but des visites guidées de Guillaume, 24 ans, qui prendra la suite de l'entreprise familiale "Rêve de Bison" à Muchedent sur la route de Dieppe, la plus grande ferme à bison de France. Depuis deux ans, trente-et-un loups prennent leurs marques dans les treize hectares de terrain qui leur sont dédiés. C'est désormais l'heure pour les visiteurs de faire leur rencontre.

Plusieurs espèces de loups

"Ils vivent par meutes", précise Xavier Denis, le propriétaire de "Rêve de Bison", "cinq meutes en tout et chacune a son terrain". Les loups du parc sont de races différentes : les Nubilus (au poil noir), les Actos (blancs), les Européens et les Mackenzi (blancs et gris).

Avant la visite, le propriétaire reçoit la vingtaine de visiteurs sous un tipi pour leur apprendre d'où viennent les canidés. Les plus gros pèsent 100 kilos et vivent dans la chaîne montagneuse des Carpates en Roumanie, les plus petits en Arabie Saoudite et ne font que 15 kilos. En France, ils sont encore trois cent à vivre en liberté.

Regardez - Des loups gourmands attendent leur repas

"Il va me manger car je ressemble au petit Chaperon rouge", Kaylie, 6 ans

Pour rencontrer les loups, il fautréserver. C'est ce qu'a fait la famille de Kaylie qui vient de l'Essonne. "C'est le papa, il me regarde, je pense qu'il veut nous manger à cause de mon manteau rouge", sourit la fillette aux airs de petit Chaperon rouge en fixant un loup noir.

Parmi les visiteurs, beaucoup d'enfants. "C'est important, à l'heure où l'on retrouve des tonnes de plastique en mer, d'apprendre aux enfants à respecter la nature", précise Audrey, une maman. Une autre, Charlotte, ajoute : "et puis, le loup c'est un animal sauvage stigmatisé, c'est important de casser cette mauvaise image !"