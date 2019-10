VIDÉO | Rennes "Les policiers sont là pour lutter contre le trafic de drogue qui pourrit la vie des gens"

Après l'installation de nouveaux policiers quartier Maurepas à Rennes, l'élu en charge de la sécurité rappelle les efforts et les besoins de la ville en la matière. Hubert Chardonnet était l'invité de France Bleu Armorique mercredi pour en parler.

Hubert Chardonnet, adjoint à la ville de Rennes en charge de la sécurité, était l'invité de France Bleu Armorique ce mercredi.

Il a salué l'importance des renforts de police arrivés début septembre dans le quartier Maurepas de Rennes. "Il s'agit de 15 policiers en plus pour ce quartier" explique l'élu qui rappelle que mardi les élus, la préfète de Bretagne et le procureur de Rennes notamment sont "allés sur le terrain saluer ces policiers et rencontrer les habitants et les commerçants."

"Ces 15 postes, c'est le résultat d'une demande particulière de l'Etat et de la mairie de Rennes pour lutter contre le deal [le trafic de drogue] qui pourrit la vie des gens" de Maurepas explique Hubert Chardonnet.

La délinquance va t-elle se déplacer?

"C'est un risque" reconnait l'élu rennais, qui rappelle que les autres quartiers de la ville ont aussi eu des renforts de police dans les années précédents. C'est le cas au Blosne et à Villejean notamment. La police municipale a aussi été renforcée. "Depuis le début du mandat, on a augmenté le nombre de policiers municipaux de 50% avec 75 agents contre 50 avant" rappelle Hubert Chardonnet.

Ces agents municipaux ont surtout comme rôle d'assurer la tranquillité publique mais ils alertent également la police nationale au sujet des trafics de drogue.

Des policiers municipaux toujours pas armés?

Selon Hubert Chardonnet, "la maire de Rennes Nathalie Appéré a toujours dit qu'elle n'avait pas de position de fermeture sur ce sujet. L'armement ne précède pas les missions. C'est en fonction des missions des policiers municipaux qu'il faut voir l'armement. L'avenir nous dira comment les choses vont évoluer" conclut l'élu rennais.