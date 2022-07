VIDEO - Reportage au cœur du plateau d'Aumelas, sinistré par les flammes

L'incendie qui a parcouru 1 000 hectares sur le plateau d'Aumelas mardi et mercredi devrait être considéré comme complètement éteint vendredi matin. Ce feu a détruit de la garrigue et des chênes verts dans une zone Natura 2000 . Il faudra des années pour effacer les traces de ce gigantesque brasier.

Nous sommes partis en reconnaissance avec le commandant Didier Grégoire, chef de centre des sapeurs-pompiers de Ganges.

Les pistes DFCI ont joué un rôle primordial Copier

On comprend pourquoi le village d'Aumelas a été évacué Copier

Le commandant Didier Grégoire est en lien permanent avec ses équipes pour envoyer des moyens dès qu'une reprise de feu est confirmée © Radio France - Badinier

L'incendie n'était qu'à 300 mètres de l'A75 Copier

Des drones pour repérer au plus vite les reprises de feu

Jeudi tout la journée, les pompiers ont utilisé les drones pour faire de la reconnaissance, repérer les fumées suspectes. Le département de l'Hérault dispose depuis 4 ans d'une cellule composée aujourd'hui d'une dizaine de drones équipés de caméras thermiques qui permettent de filmer en direct ce qui se passe et d'envoyer les moyens adéquates Les drones peuvent monter jusqu'à 120 m de haut. " C'est un drone avec une très très grosse caméra qui permet d'avoir un zoom x 200 et surtout d'avoir une caméra thermique pour justement faire tout ce qui est recherche de points chauds. J'ai le retour d'images sur ma tablette, j'enregistre les images et je les envoie au niveau du commandement. Les images de retour drones permettent justement de quantifier et de positionner aussi le dispositif qui se rend sur les lieux" explique le lieutenant Olivier Arnaudin, pilote de drone des pompiers

le lieutenant Olivier Arnaudin, pilote de drone des pompiers Copier

Le lieutenant Olivier Anaudin consulte les images en direct sur sa tablette © Radio France - Badinier

