Toujours beaucoup de tensions autour du chantier de l'A69, l'autoroute entre Toulouse et Castres. Ce mercredi matin, une vingtaine d'arbres ont été coupés à Saïx à quelques kilomètres de Castres. Les machines ont fait tomber de gros platanes au bord de la nationale 126 à la sortie de la commune. Ils ont ensuite coupé des arbustes et des taillis sur le site de Dicosa considéré comme "zone humide" par les militants écologistes.

ⓘ Publicité

De nombreux gendarmes

Des coupes d'arbres qui se ont été effectués sous très haute surveillance. Plus d'une quarantaine de gendarmes mobiles étaient présents pour permettre l'abatage. Les opposants à l'autoroute se sont déplacés sur les différents site de coupe. Une jeune femme qui avait tenté de monter sur une machine a été arrêtée et placée en garde à vue. Une deuxième aurait également été interpellée dans l'après-midi.

Depuis dix jours

Dans le même temps attendant, il y a toujours quatre personnes, dont le tarnais Thomas Brail, perché dans les platanes sur la commune de Vendine située à la frontière entre le Tarn et la Haute-Garonne. Le Tarnais, fondateur du GNSA protège un alignement de platanes centenaires depuis dix jours maintenant. Les "écureuils", comme les appellent les militants, veulent rester au moins jusqu'au 31 mars. À cette date, à cause de la nidification, le concessionnaire n'aura plus le droit de couper les arbres.