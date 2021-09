VIDÉO - Rescapé du Bataclan, Franck témoignera au procès "comme soldat de l'humain"

A 45 ans, Franck n'arrête pas une minute, entre son travail d'éducateur, la musique sous le nom de Cap'tain Boogy, et du bénévolat sur des concerts et des festivals. "Si je m'arrête, je plonge", lance-t-il, le regard franc, "presque six ans après, je suis toujours en train de courir".

Courir entre le passage Saint-Pierre Amelot et le boulevard Voltaire, les deux rues qui encadrent le Bataclan, où il s'est démené ce 13 novembre 2015 pour aider les blessés, ayant lui-même miraculeusement échappé aux balles et pu s'enfuir par la sortie de secours de la salle de concert. Il est ce qu'on appelle un blessé psychologique.

Franck sera présent, ce 8 septembre 2021, à l'ouverture du procès, que certains appellent déjà "le procès du siècle". 20 accusés (seuls 14 sont présents) seront jugés par la cour d'assises spéciale de Paris, pendant une durée estimée à neuf mois. Sur les membres du commando qui a tué 130 personnes ce soir-là dans la capitale, un seul est encore en vie et fait partie des accusés : c'est Salah Abdeslam.

C'est important de montrer qu'on est toujours humain

Franck reviendra ensuite en octobre, il sera appelé à témoigner en tant que victime : "je vais profiter de mon droit de réponse, celui que je n'ai pas eu ce soir-là. Quand quelqu'un vous menace avec une arme, quand quelqu'un vous tire dessus, il vous déshumanise. C'est important de montrer que nous, on est toujours humain".

Les guitares sonnent toujours, on est plus fort qu'eux

Pour lui, ce procès "va clore un chapitre. Certainement pas finir le livre, car malheureusement on ne le terminera jamais. Mais clore un chapitre judiciaire, c'est important". Il n'attend rien de Salah Abdeslam, "et surtout pas des excuses, je n'en voudrais pas. Mais j'aimerais croiser son regard, parce qu'il ne doit pas rester un vilain croque-mitaine, le monstre sous le lit, ou là-haut dans le placard. Surtout, j'aimerais qu'il croise nos regards, et qu'il voie de la vie, de l'humain, qu'il se rende compte que ce qu'il a fait n'a servi à rien. L'important, c'est de montrer que les guitares sonnent toujours, que les amplis font toujours mal aux oreilles. C'est là qu'on est plus fort qu'eux".

Plus qu'un rescapé ou une victime, Franck se définit aujourd'hui comme "un survivant. On se bat pour rester en vie, pour 'sur-vivre', vivre deux fois plus, avec deux fois plus d'énergie, vivre deux fois plus vite. C'est une guerre de valeurs, ce qui nous arrive là, et on ne fait pas la guerre avec des blessés sur un champ de bataille, mais avec des soldats. Nous sommes des soldats de l'humain".

Franck dit aborder ce procès "sereinement. Même si ce 13 novembre est dramatique, la manière dont on a repris la main est tellement belle, qu'il y a à peu près un équilibre".

ECOUTEZ : Franck, rescapé du Bataclan, invité de France Bleu Nord Copier

La France entière attend une réponse ferme à un acte de guerre - Blandine Lejeune, avocate

C'est l'avocate lilloise Blandine Lejeune qui défendra Franck, ainsi que onze autres victimes nordistes. Pénaliste reconnue, elle a vécu beaucoup de grand procès, mais selon elle, celui-ci marquera l'histoire : "c'est un procès pour la société, que la France entière attend. On a été attaqués, en plein Paris, ça a touché tout le monde. La France entière attend une réponse ferme à un acte de guerre".

A cet acte de guerre, Franck, lui, veut répondre par l'humanité du message qu'il entend porter. Et par la musique : il est en train d'écrire une chanson intitulée "Salah".

ECOUTEZ : Blandine Lejeune, avocate de 12 victimes des attentats de Paris Copier

Six Nordistes sont décédés lors de ces attentats : Ludovic Boumbas de Lille, Nathalie Jardin de Marcq-en-Baroeul, François-Xavier Prévost de Lambersart, Arianne Theiller de Gondecourt, Sébastien Proisy de Valenciennes, Isabelle Merlin d'Equihen Plage.