Shadia, une jeune marseillaise de 26 ans, ne se remet pas de la mort de sa chienne de race spitz mordue et tuée par un pitbull dans un parc dimanche dernier à Marseille (10e). Le propriétaire qui a d'abord fui s'est rendu à la police. Elle lance un appel à témoin.

Marseille, France

Shadia, une jeune marseillaise de 26 ans est inconsolable après la mort de sa petite chienne de race spitz. Tyson, âgée d'à peine un an, a été attaquée et tuée par un pitbull dans un parc de la Capelette à Marseille (10e) dimanche soir. La police lance un appel à témoin pour déterminer les circonstances de cette violente agression.

Un pitbull sans laisse et sans muselière dans un parc public

Alors qu'elle promenait son chien dimanche soir dans le parc Guy-Azais, elle croise deux hommes âgés d'une trentaine d'année avec leurs chiens de type pitbull, classés parmi les chiens d'attaque. Les deux molosses ne sont pas tenus en laisse et n'ont pas de muselière.

"C'était terrifiant" (Shadia)

Soudain, l'un des chiens se jette sur Tyson. La scène est très violente. "Il a attaqué mon chien et a broyé le crâne. Tout est allé très vite. Mon chien avait toute sa gueule dans celle du pitbull. C'était terrifiant. Tout le monde hurlait autour" raconte encore très choquée Shadia qui a tenté de réanimer en vain son animal. "Si on sait que son chien est dangereux, on ne le promène pas dans un parc public" s'emporte la jeune marseillaise.

Une peine pouvant allée jusqu'à 3 mois de prison

Le propriétaire n'est pas intervenu et s'est enfui. ll s'est finalement rendu à la police. Il risque une peine de prison : jusqu'à 3 mois de prison et 3750 euros d'amende.

La police lance un appel à témoin pour déterminer les circonstances de cette agression. Vous pouvez composer le 04 84 35 33 02 si vous avez assisté à la scène.

Le 8 mai dernier, un pitbull s'en était pris à deux enfants dont un sérieusement blessé au visage, sur les plages du Prado à Marseille.