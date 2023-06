VIDÉO - Sandrine Rousseau s'interpose dans une bagarre entre un chauffeur de taxi et un cycliste à Paris

Alors qu'elle allait faire ses courses au marché dans le XIIIème arrondissement dimanche dernier, Sandrine Rousseau s'est interposée entre un taxi et un cycliste en train de se bagarrer.

Dans la vidéo partagée en masse sur les réseaux sociaux, on peut voir un chauffeur de taxi sortir de son véhicule et commencer à frapper un cycliste. La députée, en veste bleue sur la vidéo, s'interpose entre les deux et tente de les éloigner. Une fois la bagarre terminée, on la voit retenir le chauffer de taxi par le bras en raisonnant les deux hommes.

Contactée par le journal Le Parisien , Sandrine Rousseau explique "Je ne sais pas ce qu’il s’est passé au départ, je n’ai pas vu. J’ai fait ce que j’avais à faire, comme tout citoyen ou citoyenne."